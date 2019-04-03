Нельзя не изумиться: пикап стал то ли субмариной, то ли батискафом - видео

Отцу с сыном, совершавшим морскую прогулку на гидроциклах, издали показалось, что они видят мертвого кита.

Но нет, то что лежало себе под водой на приличном отдалении от побережья австралийского острова Моретон, реально оказалось большим пикапом.

Он конечно, предназначен для путешествий по бездорожью, но никак не по морскому.

Первым делом авторы находки поспешили убедиться, что в кабине и багажном отсеке никого нет.

А уж потом задались законным вопросом: кого и как угораздило "потерять" там авто?

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