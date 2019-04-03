Миссия оказалась выполнимой: нерпенка не только спасли, но и выходят - видео

Покинутый малыш был явно недокормлен, но боевит - он не давался в руки и даже покусал своих доброжелателей.

Он был обнаружен прохожими на берегу Финского залива около Соснового Бора. По из сигналу прибыли активисты «Фонда друзей балтийской нерпы».

"Знатная особа, как и все балтийские нерпята, следует правилу "Балтийцы не сдаются!" и удивительно изобретательно и упорно обороняется во время наших манипуляций. За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить нас за руки", — пишет фонд на странице в "ВКонтакте".

"К сожалению, мама успела вырастить ее лишь до десяти килограммов, и с таким весом и на берегу шансов на самостоятельное выживание у нее нет", — отмечается в сообщении.

Детеныша направили на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

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Сейчас в российской части Финского залива осталось всего около ста особей балтийских нерп. По подсчетам сотрудников фонда, в этом году около двадцати самок могли бы принести потомство, поэтому каждый детеныш представляет исключительную ценность.

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