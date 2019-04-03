В Молдове сняли свой клип на песню Лолиты "Раневская"

Двенадцать известных женщин Молдовы, представительницы шоу-бизнеса, деятели искусства и деловые леди снялись в видеоролике на песню Лолиты – смотрите видео.

Автор идеи Ангелина Жулева, которая также предстает на экране, пояснила, что "вариация на тему "Раневской" в исполнении Лолиты Милявской приурочена к первому за 12 лет концерту в Кишиневе".

© Sputnik / Антон Денисов Лолита посадит на даче молдавский виноград

Надежда Казанцева, Кристина Скарлат, Каролина Тампиза, Виолетта Николаева, Виктория Марусик, Елена Кушнир, Вера Марьянчик, Руслана Гончарова, Яна Адамчук, Лилия Мартолог, Екатерина Валько и Ангелина Жулева – именно они стали героинями ролика.

К слову, часть кадров с согласия артистки позаимствована из видеоработы, которую ранее презентовала сама Лолита.

Без грима и с макияжем – такие противоположные образы, но одинаково чувственные, именно они легли в основу сюжета.

"Там, где окончен спектакль, реальная начинается жизнь. Чтобы не чувствовать ничего - я притворюсь статуей гипсовой. Люди, прошу лишь одного: похороните меня за плинтусом", – словно поясняет то, что видят зрители, Лолита.

Сама артистка уже видела эту работу, которая, к слову, ей очень понравилась. Лолита подчеркнула, что ей "очень важна эта поддержка, так как она переживает перед своим первым за 12 лет выступлением в Молдове".

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