"Город грехов" содрогнулся: тайская полиция тряхнула его по-полной - видео

После общего построения, на котором высокий чин объяснил поставленную задачу, многочисленные правоохранители в униформе и в "цивильной" одежде выступили на "объекты".

Ошеломленные туристы и работники индустрии ночных развлечений Паттайи стали свидетелями масштабного рейда.

Кадры показывают, что именно интересовало полицейских во главе с их доблестным командиром.

О результатах "фронтальной проверки", однако, ничего не сообщается. По видимому, жертв и разрушений не было.

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