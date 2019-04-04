Турист пробежал сквозь смерч возле пирамиды в древнем городе майя - видео

Турист, который посетил окрестности знаменитой пирамиды Кукулькана в Мексике, снял на видео смелого посетителя, который пробежал прямо через смерч, возникший на равнине посреди старинных построек.

Майя Мерриуэзер, житель Чикаго осматривал пирамиду в руинах города майя Чичен-Ица ​​на Юкатане, когда внезапно рядом образовался небольшой смерч. Вместо того, чтобы уклоняться от вихря, как это сделали остальные туристы, смелый юноша, придерживая шляпу, пробежал прямо через центр смерча.

Это видео, на котором удачно сплелись руины старинного города, метеорологический феномен и человеческая храбрость, было опубликовано в социальных сетях и быстро набрало популярность.

Пирамида Кукулькан - одна из главных туристических достопримечательностей среди построек культуры майя. Однако она не такая старая, как принято считать, и ее вряд ли даже можно назвать "древней". По мнению историков, это храмовое сооружение в городе Чичен-Ица было возведено между IX и XII веками. Для сравнения, Оксфордский университет в Великобритании был основан в XI веке.

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