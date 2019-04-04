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"Нас и так неплохо кормят" — зачетное видео о тигре и оленях

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© Youtube / ViralHog

Забавное видео удалось снять посетителям Национального парка Нагархол в индийском штате Карнатака. Крупный бенгальский тигр совершенно спокойно разгуливает среди оленей на полянке, не обращая на них никакого внимания.

Олени тоже не выказывают никаких признаков испуга. Судя по происходящему, олени вообще не подозревают, что тигров стоит бояться, а это означает, что хищник на это стадо никогда не нападал.

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© Youtube / Dizifilms.ca
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Как говорят специалисты-зоологи, которые работают в парке Нагархол, на самом деле крупные хищники, в том числе и тигры, вовсе не кровожадны. Они нападают на других зверей либо во время охоты, либо во время самозащиты.

А поскольку тигров в парке Нагархол хорошо кормят, то и необходимости в утомительной беготне за оленями у них нет. Как тут не вспомнить мультипликационного кота из фильма "Возвращение блудного попугая" с его знаменитой фразой: "Не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят".

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Национальный парк Нагархол был открыт в Индии в 1955 году, а спустя двадцать лет к нему присоединили и лесной заповедник. Здесь можно встретить четырехрогую антилопу, виверру, летучую собаку, медведя-губача, пятнистого оленя, слона, дикую собаку, камышовую кошку тигра, пантеру, гаура, самбара, кабана, темношеего зайца, макаку боннет. Кроме того, заповедник населяют 250 видов птиц.

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Теги:
забавное видео
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