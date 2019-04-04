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Полный абсурд на трассе: люди спаслись, лишь выпрыгнув из кабина тягача

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© Youtube / ViralHog

Такую ситуацию трудно себе даже представить, но это только доказывает, что на дороге возможно что угодно.

По поводу эпизода напрашивается масса вопросов.

Почему автобус оказался на обочине автотрассы?

По какой причине дальнобойщики его не заметили, хотя у того была включена аварийная сигнализация?

Может быть у грузовика отказали тормоза или рулевое управление?

Так или иначе, все ответы будут даны - после чего пройдет испуг и будут подсчитан материальный урон.

К счастью, в этом невообразимом дорожном происшествии никто из людей не пострадал.

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