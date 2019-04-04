Адажио на морских волнах: па-де-де, потом вступает кордебалет - видео

Плавный (а каким он еще может быть в воде?) и исполненный изящества танец производит чарующее впечатление.
"Мы балетных академиев не кончали", могут сказать рифовые манты, снятые вблизи побережья Гавайских островов.
Их педагог-хореограф - мать природа.
Этих жителей моря еще называют гигантским морскими дьяволами - может быть еще и потому, что чертовски хорошо танцуют?
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