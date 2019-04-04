Прокатиться на диване по деревне — такое бывает только на Ямайке

Жители Ямайки, которые придумали музыкальный стиль рэгги, славятся своей расслабленностью и философским отношением к жизни. Но житель этого острова, который попал в кадр видео, наверное, может считаться достопримечательностью и чемпионом по расслаблению. © YouTube / DJ. TADAZ Улетное видео: продавец жестко прикалывается над клиентом

В объектив туриста, путешествовавшего по Ямайке, попал умелец, который приделал колеса к небольшому диванчику. Теперь он может раскатывать по своей деревне, буквально не вставая с места.

Ямайка - это островное государство в составе Британского Содружества Расположена в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити. Между прочим, для поездки на Ямайку гражданам Республики Молдова необходима виза, однако упрощенный визовый режим предполагает возможность путешествовать на основании паспорта, получив визу в аэропорту страны назначения.

Так что шанс прокатиться на таком диване существует и у жителей нашей страны.

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