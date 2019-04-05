Ах, эти ножки!: гибкая балерина свела с ума любителей балета - видео

Русскую балетную школу в Китае знают, любят, восхищаются. И, похоже, пытаются привнести в нее что-то свое. Смотрите на видео, какие трюки исполняют танцоры.

Девушка стоит на пуантах на плечах партнера. И не просто стоит, а еще и танцует. Любители балета, конечно же, разделились на два лагеря. Одним нравится такое искусство, другие же считают, что балет и акробатика - это все-таки разные вещи. Так что зрелище, которое мы видим в этом ролике, не для всех.

Внимание! Не пытайтесь это сделать самостоятельно дома или еще где-нибудь. Даже если вы в хорошей физической форме и правильно питаетесь. Кстати, стали известны факторы, продлевающие жизнь>>>

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