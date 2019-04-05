Что делать, если застрял в лифте - зачетное видео

Что происходит, когда несколько мужчин застревают в лифте и долгое время не могут выбраться, смотрите на видео.

Конечно, все начинается с шуток, потому что сама комичность ситуации заставляет не терять оптимизма. Ну, а если это еще и грузины, то они, конечно, не могут не петь.

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