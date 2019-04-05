Голосящая мышь: то ли заклинает погоду, то ли передает морзянкой - видео

Не думайте, что на это способен любой грызун, есть только один "поющий" вид, и обитает он в Центральной Америке.
Коричневая мышь Алстона - так звучит ее "родовое имя" - прежде чем начать свое горловое пение обязательно встанет на задние лапки, затем вытянет голову.
И в этой позе оперного солиста выдаст арию.
Ученные предполагают, что это - для публики, то есть для себе подобных. Но каков этот месседж - любовный или воинственный, науке пока не ясно.
Да, чтобы не забыть - мы слышали, да не все. Часть "социального послания" идет ультразвуком. Наверное, для служебного пользования.
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