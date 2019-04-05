Как превратить известную песню в кричалку, рассмешив зал и весь интернет

Не могут спрятать улыбки - кто полусмущенные, а кто и во весь рот - даже коллеги по хоровому коллективу.

Уж больно один из исполнителей хочет быть самым слышимым и видимым. Он беспощадно форсирует звук, хотя все исполнение - мимо нот.

Подумаешь, голос еще можно поставить, а повадки солиста - уже налицо.

Может, ему - прямой путь в звезды постсоветской эстрады.

"Будущий Басков" - написал один из пользователей сети.

Другой прокомментировал так: "Все люди как люди, а я супер звезда )))".

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