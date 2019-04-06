Гроза гадов атакует вновь и вновь, пока враг не спасается бегством - видео

Эпическая битва между маленьким млекопитающим и длиннющей рептилией взволновала тысячи пользователей интернета.

Комментаторы в своих постах, правда, так и не пришли к единому мнению: кто этот бесстрашный пушистый зверек - белка или мангуст?

Но все согласились, что морально-волевые и бойцовские качества у него - выше всяких похвал.

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