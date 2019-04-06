Эта белка подумала, что она хомяк: съесть да побольше - угарное видео

Грызуны - они все разные, но всегда осознают, что строение их тела не позволяет им делать то же самое, что и их собратьям. Так произошло с этой очень жадной белкой, которая, кажется, перепутала себя с хомяком.

На кадрах видно, как белка подходит и берет у человека сначала одну половинку грецкого ореха, затем вторую и... уже не может остановиться. Причем, ее не совсем останавливает то, что съесть она все это сразу не сможет. Чем все закончилось, смотрите на видео.

Кажется, что вместо орешка, этой белке не помешала бы "таблетка от жадности".

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