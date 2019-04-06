Как привести друга в ярость за несколько секунд - улетное видео

Кажется, киска так "достала" своего друга, что он просто не выдержал, когда она сделала это в очередной раз.
Эта ситуация знакома любому, когда друг или вторая половинка продолжает совершать настолько глупые действия, что просто невозможно больше это выносить. Всякому терпению есть свой предел. И на этих кадрах видно, что чаша переполнилась.
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