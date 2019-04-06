Кто-нибудь объяснит Хрюше что он - не питбуль - зачетное видео

У этого видео уже более четырех миллионов просмотров, когда вы его посмотрите, то поймете почему.
Кажется, кто-то явно не понял, что он всего лишь мини пиг, а не бойцовская собака. Белый и пушистый на этих кадрах явно стаффордширский терьер, а не домашняя свинка.
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