Кто-нибудь объяснит Хрюше что он - не питбуль - зачетное видео

У этого видео уже более четырех миллионов просмотров, когда вы его посмотрите, то поймете почему.

Кажется, кто-то явно не понял, что он всего лишь мини пиг, а не бойцовская собака. Белый и пушистый на этих кадрах явно стаффордширский терьер, а не домашняя свинка.

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