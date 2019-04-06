От любви до ненависти всего шаг: они нашли друг друга - угарное видео

Коты и птицы - очевидно не друзья, но это видео заставляет усомниться, что на кадрах действительно ожесточенное противостояние.
Да, герои ролика борются друг с другом, но безжалостной схваткой это не назовешь. Наверное, каждый сам решит, что же здесь происходит.
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