Жаркие танцы у пилона - это видео покоряет Сеть

На что готовы пойти мужчины ради женщин: герои этого видео решили научиться страстным танцам у пилона. Правда, они точно не ожидали, что это будет настолько тяжело.

Преодоление страхов, сложности с растяжкой и пластикой... Кажется, у этих начинающих танцоров не все пошло по плану. Что получилось у трех молодых людей во время урока по стрип-пластике, смотрите на видео.

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