"Горячие" девушки в мини-юбках и колготках в сетку моют пеной авто - видео

Это видео произвело фурор в социальных сетях. Водители, заехавшие на местную автомойку, приятно удивились сервису — машины там моют девушки в особой "униформе".
На кадрах видно, как вызывающе одетая девушка в очень коротком платье и колготках в сетку растирает пену по капоту легкового автомобиля. Когда девушка наклоняется, у нее заметно даже нижнее белье красного цвета. Эта автомойка находится в Актау, пишет Sputnik Казахстан.
Позже к машине подходит ее напарница в таком же наряде.
Водителям, которые решили помыть свои авто, такие работницы пришлись явно по душе.
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