Огромный паук схватил ящерицу, ей уже не спастись - жуткое видео

Кровожадны и чертовски красивы, их держат в домах, но часто не подозревают, на что они способны. Этот паук схватил ящерицу, которой уже не спастись.

Пауки-птицееды — семейство пауков из инфраотряда мигаломорфных. Взрослые особи характеризуются крупными размерами, в некоторых случаях превышая 27 сантиметров в размахе ног. Широко распространено содержание птицеедов в качестве экзотических домашних животных.

Все пауки-птицееды в какой-то мере ядовиты. Хотя для взрослого человека яд птицееда не представляет смертельной опасности, он может стать фатальным для мелких животных, например, кошек. Также паук-птицеед может быть смертельно опасен для детей и людей, предрасположенных к аллергии на яд пауков.

Пауки используют яд не каждый раз, нередко наблюдаются “сухие” укусы без впрыскивания яда. При ядовитом укусе паука-птицееда возникает острая боль, повышается температура тела, не исключены судорожные и бредовые состояния.

Пауки-птицееды распространены по всему земному шару, за исключением Антарктиды. Они обитают в странах Африки, в Южной Америке, Австралии, Океании, встречаются и в Европе, но редко. Европейский ареал обитания ограничен югом Италии, Испанией и Португалией.

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