Жуткая красота: ошеломительные оптические иллюзии на лице - удивительное видео

Не бойтесь, это всего лишь макияж, но выглядит он настолько реалистично, что может показаться - герои фантастических фильмов ожили.
Художник Люка Люче превращает свое лицо, а иногда и всю голову в невероятные оптические иллюзии. Люче создает потрясающие трехмерные образы, используя макияж. Иногда холстом для художника становится рука.
То, что делает наш герой, одновременно очень красиво и невероятно жутко.
Люка работает визажистом на телевидении уже 18 лет, а оптические создает с 2014 года.
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