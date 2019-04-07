Удивительное существо люди нашли в листве - видео

Когда природа удивляет: необычная красота и величие этого существа не могут не восхитить.
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку. Эта гусеница выглядит, как настоящая королева. Интересно, какая же бабочка из нее получится?..
Смотрите также:
- Недетское лакомство: в США продают мороженое с насекомыми, но люди его едят>>>
- В Сети появилось видео с необычным и очень страшным на вид насекомым>>>
- Схватка тигровой акулы с рыбой-молотом - видео подводного "боя">>>
Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям