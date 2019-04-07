Удивительное существо люди нашли в листве - видео

Когда природа удивляет: необычная красота и величие этого существа не могут не восхитить.

Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку. Эта гусеница выглядит, как настоящая королева. Интересно, какая же бабочка из нее получится?..

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