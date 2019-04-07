Кот принимает душ и довольно говорит: "нормально" - улетное видео

Если говорящий попугай никого не удивит, то кот, который отчетливо отвечает на вопросы - точно неординарный случай.
Этого домашнего питомца решили искупать и спросить, нравится ли ему процесс. А кот взял и ответил: "Нормально!". Смотрите сами.
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