Наглый кот решил помочь хозяину по огороду - забавное видео

Мы пахали... я и трактор: кот решил помочь своему хозяину в огороде, правда, выбрал для этого весьма нестандартный способ.

Когда лень, но хочется помочь: этот усатый вроде и участвует в работах на огороде, но не прилагает никаких особых усилий. Наоборот, кот в прямом смысле свесил лапы с шеи своего хозяина. Что из этого получилось, смотрите на видео.

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