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Очень редкое морское животное попало на видео - дайверы в шоке

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© Youtube / ViralHog

Почти исчезнувшее по вине человека существо - морскую корову - запечатлели на камеру аквалангисты в Красном море: смотрите на видео, как величественное животное благодушно завтракает, поедая водоросли со дна. Рядом с ней играют разноцветные рыбы.

Морская корова или как еще ее называют — Дюгонь — является самым мелким представителем семейства сирен. Травоядные млекопитающие достигают четырех метров в длину, их вес составляет порядка 500-600 килограмм.

Проезжай медленно и осторожно, Рыба переходит дорогу
© Facebook / Альмерек Мусакулов
Это не шутки: рыба переходит дорогу - феноменальное видео

Эти животные были почти полностью истреблены человеком. Морских коров издревле добывали за их мясо, напоминающее по вкусу нежную телятину. В Египте со времен фараонов сохранились рисунки, изображающие охоту на дюгоней. В средние века дюгоней часто изображали в виде русалок. 

Морские коровы передвигаются очень медленно, поедая морскую растительность со дна. В настоящее время дюгони занесены в Международную красную книгу. Их вылов запрещен.

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Теги:
море
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