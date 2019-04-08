Очень редкое морское животное попало на видео - дайверы в шоке

Почти исчезнувшее по вине человека существо - морскую корову - запечатлели на камеру аквалангисты в Красном море: смотрите на видео, как величественное животное благодушно завтракает, поедая водоросли со дна. Рядом с ней играют разноцветные рыбы.

Морская корова или как еще ее называют — Дюгонь — является самым мелким представителем семейства сирен. Травоядные млекопитающие достигают четырех метров в длину, их вес составляет порядка 500-600 килограмм.

Эти животные были почти полностью истреблены человеком. Морских коров издревле добывали за их мясо, напоминающее по вкусу нежную телятину. В Египте со времен фараонов сохранились рисунки, изображающие охоту на дюгоней. В средние века дюгоней часто изображали в виде русалок.

Морские коровы передвигаются очень медленно, поедая морскую растительность со дна. В настоящее время дюгони занесены в Международную красную книгу. Их вылов запрещен.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости