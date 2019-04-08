Очень редкое морское животное попало на видео - дайверы в шоке

Морская корова или как еще ее называют — Дюгонь — является самым мелким представителем семейства сирен. Травоядные млекопитающие достигают четырех метров в длину, их вес составляет порядка 500-600 килограмм.
Эти животные были почти полностью истреблены человеком. Морских коров издревле добывали за их мясо, напоминающее по вкусу нежную телятину. В Египте со времен фараонов сохранились рисунки, изображающие охоту на дюгоней. В средние века дюгоней часто изображали в виде русалок.
Морские коровы передвигаются очень медленно, поедая морскую растительность со дна. В настоящее время дюгони занесены в Международную красную книгу. Их вылов запрещен.
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