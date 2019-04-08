Змея и ящерица схватились не по-детски - улетное видео

Изюминка ролика состоит в том, что он захватывает полностью, но не расставляет все точки над "i".
Эпическая битва была снята в Австралии, вблизи города Перт. Туристке повезло оказаться в нужно время в нужном месте и вовремя включить камеру.
Вот только закончила она съемку рановато, так и не запечатлев на видео, чем все закончилось.
По словам женщины, победила ящерица, но к моменту завершения боевых действий змея была жива.
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