Нарочно не придумаешь: когда утром хочешь влезть в маршрутку - угарное видео

Пожалуй, именно так выглядят люди утром, когда пытаются влезть в общественный транспорт - будь то маршрутка, автобус, троллейбус или метро.

Всегда найдется тот, кто до последнего будет пытаться уехать именно в этот раз. Смотрите видео.

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