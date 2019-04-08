Малышка, крути попкой, остальное сделает папа - самое милое видео

Когда все вокруг крутят хулахуп и тебе тоже хочется, но ты еще слишком мала, на помощь придет папа!
Главное - чтобы все получилось: мотивация для малышки от прекрасного отца.
"Я могу это сделать! Мама, смотри, я сама это сделала!", - восторженно воскликнула девочка.
Родители ведь и должны превратить в сказку жизнь своих детей, не так ли?
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