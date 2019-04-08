Когда в душе звучит забойная музыка: медведица-танцовщица диско - видео

Все сложилось один к одному: весна, солнце, хорошее настроение...

Почему бы им не поделиться с посетителями зоопарка.

А так, глядишь, кто нибудь снимет этот сумасшедший танец, и мировая известность не за горами.

Так, в принципе, все и случилось - за несколько дней присутствия на YouTube ролик набрал около 120 тысяч посещений и десятки тысяч комментариев.

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