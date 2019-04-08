Будущее британской королевской гвардии можно увидеть уже сегодня - видео

Малыш в парадной униформе с неизменным ее атрибутом, медвежьей шапкой, вызвал умиление у публики.
Военная выправка, умение козырнуть, способность наладить отношения с другими людьми в погонах - все это при нем.
Осталось подождать несколько лет - и прямая ему дорога в "Медвежьи шкуры", как называют элитные гвардейские полки в народе.
Вот такое военно-патриотическое воспитание по-британски.
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