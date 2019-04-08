Будущее британской королевской гвардии можно увидеть уже сегодня - видео

Малыш в парадной униформе с неизменным ее атрибутом, медвежьей шапкой, вызвал умиление у публики.

Военная выправка, умение козырнуть, способность наладить отношения с другими людьми в погонах - все это при нем.

Осталось подождать несколько лет - и прямая ему дорога в "Медвежьи шкуры", как называют элитные гвардейские полки в народе.

Вот такое военно-патриотическое воспитание по-британски.

Хайтек на службе Ватикана: гвардейцы надели напечатанные на 3D-принтере шлемы >>>

Молдавские полки русской армии эпох Петра I и Екатерины II >>>

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK