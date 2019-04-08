Пожарные "воскресили" кота, оставшегося в горящей квартире - видео

Эта история о том, как пожарные проявляют лучшие человеческие качества. Кот Степка едва не погиб при возгорании, но российским спасателям удалось его откачать.

Пожар произошел в городе Спасске-Дальнем (Приморский край) 6 апреля. В загоревшемся помещении остался кот Степка, который надышался угарным газом.

Его вынесли из задымленной квартиры и смогли откачать. Видео спасения животного позже появилось в Сети.

На кадрах видно, как один из пожарных проводит реанимационные действия, буквально заставляя кота дышать.

Сейчас со Степкой все в порядке, его вернули хозяевам.

В прошлом месяце спасатели в Магадане реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. Пожарным вручили благодарственные письма от руководства региона.

Смотреть еще видео Послушать радио Прочитать другие новости