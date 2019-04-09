Эти коровы шокируют своей грацией и пластикой - улетное видео

Выражение "как корова на льду" - совершенно точно не про этих животных.

Видео, где показано, как грациозно они перепрыгивают через ограждение, может быть даже более красиво, чем соревнования по конкуру. А ведь лошадей специально и долго тренируют, чтобы они так же легко перепрыгивали через препятствия.

Кстати, если смотреть на происходящее с точки зрения спорта, то из пяти коров лишь одна заработала штрафные очки, дотронувшись в прыжке до забора.

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