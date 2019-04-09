Не умеете вы получать удовольствие от жизни, учитесь у меня - видео

Главный герой этого ролика наглядно показывает, что такое dolce vita в его понимании.

Для этого не надо каких-то особых условий или специальных приготовлений.

Главное, исходить из того, что под боком и думать позитивно. Еда есть, солнце греет, водичка теплая.

Так чего же сидеть опустив клюв, как все вокруг!

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