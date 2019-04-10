Хищник вышел на охоту: почувствуйте себя грозой морских глубин - видео

Такую уникальную возможность предоставили ученые, которые установили камеры на спинном плавнике белой акулы.

Этот вид достигает 6 метров в длину и веса в 2,5 тонны. Его представители зимой собираются вдоль южноафриканского побережья для того, чтобы охотиться на морских котиков. Но не брезгуют никакой "попутной" добычей.

Ролик позволяет зрителям буквально почувствовать себя "в акульей шкуре"

Исследователи были удивлены, узнав, что в поисках поживы акулы, подобно щукам, большую часть времени патрулируют по подводному лесу.

И лишь соблазнительный силуэт на поверхности моря побуждает их к стремительной атаке.

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