Тренировка под музыку: попугай готовит хомяка в космонавты - видео

Высокие достижения требуют качественной подготовки к экстремальным условиям.

Супер-скорость и предельная центробежная сила! Давай, мой мальчик, ты это можешь!

Докажи мне, себе и всему миру, что хомяк - это сила в движении.

А там, глядишь, и на Марс полетишь. С таким тренером все дороги открыты.

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