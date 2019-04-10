Самые необычные достижения, попавшие в книгу рекордов - улетное видео

Иногда в Книгу рекордов Гиннесса попадают очень необычные достижения, первый месяц весны исключением не стал.

В этом видео вы сможете увидеть жонглирующий дуэт, парня, который прыгает через 10-метровую скакалку, пса-прыгуна, жонглеров футбольным мячом, самых старых животных, человека, который китайскими палочками ловит волан на скорость, женщину, которая совершает за минуту больше всего прыжков через скакалку, совершающую два оборота, самое большое количество воздушных шаров, которые лопнули с помощью хлыста за минуту, а также много других необычных рекордов.

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