Селфи на фоне взлетающего самолета: где сделать - огненное видео

Пляж в Пхукете - место, где легко можно сделать селфи на фоне взлетающего самолета. © Youtube / Storyful Rights Management Турист пробежал сквозь смерч возле пирамиды в древнем городе майя - видео

Туристы специально прилетают туда, чтобы снять редкие кадры. Запечатлеть себя на фоне воздушного судна может каждый, так как этот пляж расположен очень близко ко взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.

В общем, в этом месте всегда много людей, вооруженных камерами, штативами, селфи-палками и смартфонами - все ради яркого кадра. Смотрите сами.

Пхукет – горный остров с тропическими лесами, расположенный в Андаманском море. Вдоль чистых вод западного побережья Пхукета тянутся пляжи, многие из которых входят в список самых популярных пляжей Таиланда. На острове есть множество элитных приморских курортов, спа-салонов и ресторанов.

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