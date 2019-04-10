Селфи на фоне взлетающего самолета: где сделать - огненное видео

Пляж в Пхукете - место, где легко можно сделать селфи на фоне взлетающего самолета.
Туристы специально прилетают туда, чтобы снять редкие кадры. Запечатлеть себя на фоне воздушного судна может каждый, так как этот пляж расположен очень близко ко взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.
В общем, в этом месте всегда много людей, вооруженных камерами, штативами, селфи-палками и смартфонами - все ради яркого кадра. Смотрите сами.
Пхукет – горный остров с тропическими лесами, расположенный в Андаманском море. Вдоль чистых вод западного побережья Пхукета тянутся пляжи, многие из которых входят в список самых популярных пляжей Таиланда. На острове есть множество элитных приморских курортов, спа-салонов и ресторанов.
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