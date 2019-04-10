Ремейк мультфильма "Король Лев": трейлер уже доступен

Зрители могут увидеть в отобранных фрагментах героев классического "Короля Льва" — это Муфаса, Симба, Шрам, Тимон и Пумба.

Режиссер фильма — Джон Фавро. Композитором картины стал Ханс Циммер, который работал над оригинальным анимационным фильмом 1994 года.

В озвучивании принимали участие Бейонсе, Дональд Гловер, Билли Айкнер, Сет Роген, Чиветель и другие.

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Фильм выйдет в прокат 19 июля.

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