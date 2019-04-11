Сколопендра вместо кота: ядовитая многоножка живет дома у студента - видео

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Гигантская перуанская сколопендра стала домашним питомцем студента-биолога Нила Чэн Лэ. Он приобрел многоножку в 2014 году. С тех пор экзотическая любимица выросла до 42 сантиметров.

Перуанская сколопендра – хищник: питается крупными насекомыми, мышами, лягушками, ящерицами и даже птицами. Свою добычу парализует ядом. Ее укус болезнен для человека, вызывает отек, а иногда – повышение температуры, лихорадку и слабость.

Нил Чэн Лэ кормит многоножку с рук кошачьими консервами и считает ее "нежной и простой в обращении". Тем не менее, студент отмечает, что такой питомец подойдет не всем: содержание сколопендры требует осторожности и знаний о членистоногих.

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