Проверка на дорогах: неважно, что ты Бэтмен, прими вправо и предъяви корки

Полицейская машина нагнала бэтмобиль, из которого, после остановки, буквально выпорхнул "Человек — летучая мышь".
Легендарный или самозваный - сказать трудно.
Ясно одно, документы у него были в порядке и, убедившись в этом, дама-полицейский сказала: "Можете лете... ехать дальше".
И, наверное, пожелала ему доброго пути.
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