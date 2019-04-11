Проверка на дорогах: неважно, что ты Бэтмен, прими вправо и предъяви корки

Полицейская машина нагнала бэтмобиль, из которого, после остановки, буквально выпорхнул "Человек — летучая мышь".

Легендарный или самозваный - сказать трудно.

Ясно одно, документы у него были в порядке и, убедившись в этом, дама-полицейский сказала: "Можете лете... ехать дальше".

И, наверное, пожелала ему доброго пути.

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