Чистить зубы я решила: не себе, а крокодилу - видео

Начнем день гигиеническими процедурами и легкой эмоциональной встряской.

Гляньте на маленькую хозяйку, заботливую и совершенно безбашенную.

Крокодил освежение полости пасти переносит безропотно, но ведет себя как-то вяло. Только не подумайте, что он резиновый.

Где-то на 30-й секунде ролика аллигатор явно моргает.

Наверное, зубной эликсир в глаз попал.

Да, не забудьте обратить внимание и на то, кто ждет своей очереди - в тазике.

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