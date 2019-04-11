Чистить зубы я решила: не себе, а крокодилу - видео

Начнем день гигиеническими процедурами и легкой эмоциональной встряской.
Гляньте на маленькую хозяйку, заботливую и совершенно безбашенную.
Крокодил освежение полости пасти переносит безропотно, но ведет себя как-то вяло. Только не подумайте, что он резиновый.
Где-то на 30-й секунде ролика аллигатор явно моргает.
Наверное, зубной эликсир в глаз попал.
Да, не забудьте обратить внимание и на то, кто ждет своей очереди - в тазике.
Смотрите также:
-
Дитятко играло с ко... правильно, с коброй - видео
-
Варан погнался за мячиком и насмешил пользователей интернета
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK