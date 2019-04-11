Миссия выполнима: Книга рекордов Гиннесса пополнилась новой строкой - видео

Свое имя в число авторов невиданных доселе достижений внес белорус Сергей Кудаев.
Он решил произвести за одну минуту максимальное число отжиманий в вертикальной стойке на руках.
Даже без того, чтобы испробовать такое на себе, вы поймете - из видео - насколько это нелегко.
Ну что же, новый рекорд для мужчин: 51 зачетное упражнение за 60 секунд.
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