Запасик-пивасик: такая бережливая любому мужику пригодится - видео

Хранилище поражает размерами и - неисчерпаемостью.

Только не надо злословить, что пенный напиток в извлеченной из закромов стеклотаре будет теплым.

Это вы разгорячились наблюдая за процессом!

Есть подозрение, что сейчас многие нажимают кнопку "посмотреть еще раз".

На здоровье!

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