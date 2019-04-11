Запасик-пивасик: такая бережливая любому мужику пригодится - видео

Хранилище поражает размерами и - неисчерпаемостью.
Только не надо злословить, что пенный напиток в извлеченной из закромов стеклотаре будет теплым.
Это вы разгорячились наблюдая за процессом!
Есть подозрение, что сейчас многие нажимают кнопку "посмотреть еще раз".
На здоровье!
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