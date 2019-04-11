Это не чулок снимают, а помогают змее от шкуры избавиться - видео

Рептилии старая одежка ни к чему, а людям она на многое сгодится.
На дамские сумочки, портмоне, обувь там всякую сверхгламурную.
Хотя у этого модного тренда есть свои ярые противники и противницы.
Питон мог бы и сам "обнажиться", но почему бы ему не подсобить, а вдруг ценный материал испортит!
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