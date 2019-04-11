Собаки спорят, кто любит кота больше - угарное видео

Это видео в очередной раз опровергает устоявшееся мнение о том, что между собаками и котами существует вечная вражда. Здесь домашние питомцы наоборот спорят, кто больше любит котика.

Когда пушистый буквально взобрался на лежащего пса, другой домашний питомец решил показать, что он на самом деле любит хвостатого намного больше. Смотрите, как он это продемонстрировал.

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