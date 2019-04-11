Фотосессия: оператор влюблен в модель, модель обожает позировать - видео

Если уж ты работаешь перед объективом, это надо делать профессионально и - с максимальным удовольствием от процесса.
Голову вполоборота? Пожалуйста.
Отойти подальше, для более общего плана? Нет проблем.
Хочешь снять меня в профиль? Будь любезен.
Сразу видно, опыта модели не занимать, да и умения ладить с человеком у камеры.
Ведь от него столько зависит. Практически все.
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