Бульдожья радость: всплеск воды и адреналина - видео

Много ли молодому песику надо для счастья: было не фонтан а стало шарман!

Можно и на задних лапках попрыгать, и пузо пощекотать, а заодно и душ принять.

Три в одном!

Нечаянная, но тем более приятная оказия.

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