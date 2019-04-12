Бульдожья радость: всплеск воды и адреналина - видео

Много ли молодому песику надо для счастья: было не фонтан а стало шарман!
Можно и на задних лапках попрыгать, и пузо пощекотать, а заодно и душ принять.
Три в одном!
Нечаянная, но тем более приятная оказия.
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