В больших гонках клювом не щелкают: мотоцикл умыкнули из под носа - видео

Никакого, понимаешь, фэйр-плея, корпоративного духа и элементарной человеческой совести.
Один азарт и нездоровая тяга к победе любой ценой.
Вот оно, уродливое лицо профессионального спорта и погони за наживой.
Ну что тут поделать? Развести руками и задуматься о том, изменилось ли человечество за последние две тысячи лет.
С тех пор, когда нечистые на руку конкуренты уводили из под носа колесницы и беговых лошадей.
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