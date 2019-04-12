В больших гонках клювом не щелкают: мотоцикл умыкнули из под носа - видео

Никакого, понимаешь, фэйр-плея, корпоративного духа и элементарной человеческой совести.

Один азарт и нездоровая тяга к победе любой ценой.

Вот оно, уродливое лицо профессионального спорта и погони за наживой.

Ну что тут поделать? Развести руками и задуматься о том, изменилось ли человечество за последние две тысячи лет.

С тех пор, когда нечистые на руку конкуренты уводили из под носа колесницы и беговых лошадей.

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