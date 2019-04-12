Лесной приставала: олень упорно "клеится" к девушке

Вроде не маньяк, но харассмент ему пришить можно вне всякого сомнения.
Налицо весь букет - публичное и многократное вторжение в личное пространство дамы, пренебрежение ее нежеланием принять ухаживания, упорство в преследовании.
Смягчающее обстоятельство всего лишь одно - совсем еще теленок неразумный.
Так или иначе: нет на него представительниц #MeToo, разве что периодически попадающая в кадр свидетельница эпизода окажется активисткой этого движения.
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