Лесной приставала: олень упорно "клеится" к девушке

Вроде не маньяк, но харассмент ему пришить можно вне всякого сомнения.

Налицо весь букет - публичное и многократное вторжение в личное пространство дамы, пренебрежение ее нежеланием принять ухаживания, упорство в преследовании.

Смягчающее обстоятельство всего лишь одно - совсем еще теленок неразумный.

Так или иначе: нет на него представительниц #MeToo, разве что периодически попадающая в кадр свидетельница эпизода окажется активисткой этого движения.

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